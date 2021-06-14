لبنان | تأييد نقابي لتحرّك الاتحاد العمالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

صدر عن نقابة الصناعات الغذائية البيان التالي:

ان الازمة الاقتصادية الخانقة والخطيرة التي تشهدها البلاد والتي بدات تترك انعكاسات خطيرة على مختلف القطاعات الانتاجية ومنها الصناعات الغذاىية والمطاحن التي تنوء تحت الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تتطلب معالجات سريعة.

لذلك فان نقابة الصناعات الغذائية تؤيد التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام سيما وان على قائمة مطالبه تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات المتراكمة منذ سنوات عدة وعلى اقرار الاصلاحات اللازمة لانقاذ البلاد .

ان الاوضاع التي تمر بها البلاد تفرض على الجميع التعاون وتضافر الجهود لانجاز عملية الانقاذ بسرعة قصوى.

نقابات المخابز والافران: كذلك اعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان تأييده الكامل للتحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الحميس 17 حزيران 2021 لتحقيق المطالب المحقة والتي تتلخص بالدرجة الاولى بتشكيل حكومة وطنية قادرة على اجراء الاصلاحات الاساسية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي باتت خطيرة جدا على مختلف المستويات الاجتماعية والمعيشية .

وأكد الاتحاد استعداده للمشاركة الفاعلة مع الاتحاد العمالي العمالي العام في تحركه الرافض للواقع المرير والخطير الذي وصلت اليه البلاد نتيجة السياسات المتبعة منذ سنوات عديدة والتي ادت الى افقار الشعب اللبناني برمته .

واعتبر الاتاد ان اصحاب الافران هم من الطبقة العاملة التي تضررت من الاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد في ظل غياب سلطة فاعلة وقادرة على معالجة الامور الحياتية التي تهم ذوي الدخل المحدود .

السائقون وعمال النقل: وعقد اليوم المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة مروان فياض وحضور الاعضاء وناقش الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها السلبية على السائقين العموميين بصورة خاصة والطبقة العمالية بصورة عامة .

وبحث المجلس ايضا في دعوة الاتحاد العمالي العام العام للاضراب العام يوم الخميس 17 حزيران ، وابدى تأييده لهذه الدعوة والمشاركة بالتحركات والا عتصام والتظاهر لتحقيق المطالب التالية :

1 – تشكيل حكومة انقاذية بالسرعة اللازمة لاجراء الاصلاحات المطكلوبة من المجتمع الدولي .

2 – معالجة الاوضاع الاقتصادية التي بدأت تترك تأثيرات سلبية على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود

3- معالجة اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

4 – عقد مؤتمر نقابي وطني لبحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعمه وتطويره وكذلك تعاونية موظفي الدولة لان هاتينالمؤسستين تشكلان الجماية الاجتماعية للطبقة العاملة.

واعتبر المجلس التنفيذي ان يوم الخميس 17 حزيران سيكون يوما تاريخيا في حياة الحركة النقابية رفضا للواقع الخطير الذي تمر به الطبقة العاملة وباتت الكلفة المعيشية تفوق قدرة العمال وذوي الدخل المحدود .