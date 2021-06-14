لبنان | دولار السوق السوداء يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 15225 و15275 ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار ترواح عصر أمس الأحد ما بين 15175 و 15225 ليرة.

مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وانقطاع المحروقات، وفقدان الادوية وكل الأزمات التي يمر فيها لبنان دفعت اللبنانيين للعودة الى الشارع وقطع الطرق علّ صرختهم تصل إلى المسؤولين بأنه لم يعد بامكانهم التحمل، فهم وحدهم من يدفعون ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات.

المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.