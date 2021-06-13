لبنان | حمد حسن: الكل مسؤول في ملف الأدوية ولا أحد بريء من مصرف لبنان وحتى الصيدليات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ان كل “ويك اند” هناك ماراتون لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال حسن عن الأزمة التي يرزح تحتها القطاع الصحي لـ”الجديد”: “الكل مسؤول في ملف الأدوية ولا أحد بريء من مصرف لبنان وحتى الصيدليات”.

اضاف: “طلبنا من مصرف لبنان الحصول على سجل للأدوية المدعومة ولم نحصل على شيء”.

واكد وزير الصحة العامة ان كل المستلزمات الطبية موجودة وبكميات كبيرة والبعض نصح المستوردين بالتخزين بحال تم رفع الدعم.

واعتبر ان المواطن مرتهن للمافيات التي لا تهمهم صحته.

وعن ماراثون التلقيح، شدد حسن على اننا أنقذنا 46 ألف روح من خلال ماراثون لقاح فايزر، مردفا القول: “سيكون لدينا مفاجأة كل أسبوع”.

من جهة اخرى، اكد حسن : ” سنضع أسساً لتسعير المستلزمات الطبية.”

وقال: “حاكم مصرف لبنان يقول لنا أنه ملتزم معنا بمبلغ 100 مليون دولار ولكن لم يتحدث عن ترشيد الدعم وللأسف لم يكن معنا صريحاً ولم يقدم لنا استراتيجية والتعاميم المتضاربة قامت بزعزعة للقطاع”.

واشار حسن الى ان الخطوة التي قام بها الضمان الاجتماعي هي خطوة مسؤولة وطالبت بمضاعفة موازنة وزارة الصحة.

وختم بالتأكيد على ان: “حماية وصحة المواطن خط أحمر وسنستمر بالوقوف بالمرصاد لكل من يفكر بالتعدي عليها”.