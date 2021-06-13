لبنان | أبو شقرا: سنوزّع المحروقات غدًا على المحطات وحل الأزمة بات قريبًا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفتَ ممثل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث لـ”النشرة” ضمن “​النشرة المسائية​” الى أن “غدًا سنعقد إجتماعًا كموزعين للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات التي نواجهها”، مشيرًا الى أن “الحل بات قريبًا وأنا متفائل بنسبة 60 في المئة بأن تسلك ​الأزمة​ مسار الحلحلة غدًا، لكن أتمنى ألا يكون الحل مؤقتًا”.

واعتبر أبو شقرا أن “أي قرار تريد ​الدولة​ اتخاذه كي تريح الشعب سواء كان ​رفع الدعم​ أو تخفيفه أو غيرهما، فلتفعل بأسرع وقت لأنه لم يعد باستطاعتنا كأصحاب محطات وموزّعين تحمّل هذه الأزمة أكثر من ذلك”، مؤكدًا أنه “ابتداءً من الغد سنبدأ بتوزيع المحروقات على كل المحطات”.