اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أبو شقرا: سنوزّع المحروقات غدًا على المحطات وحل الأزمة بات قريبًا

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

فادي أبو شقرا

لفتَ ممثل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث لـ”النشرة” ضمن “​النشرة المسائية​” الى أن “غدًا سنعقد إجتماعًا كموزعين للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات التي نواجهها”، مشيرًا الى أن “الحل بات قريبًا وأنا متفائل بنسبة 60 في المئة بأن تسلك ​الأزمة​ مسار الحلحلة غدًا، لكن أتمنى ألا يكون الحل مؤقتًا”.

واعتبر أبو شقرا أن “أي قرار تريد ​الدولة​ اتخاذه كي تريح الشعب سواء كان ​رفع الدعم​ أو تخفيفه أو غيرهما، فلتفعل بأسرع وقت لأنه لم يعد باستطاعتنا كأصحاب محطات وموزّعين تحمّل هذه الأزمة أكثر من ذلك”، مؤكدًا أنه “ابتداءً من الغد سنبدأ بتوزيع المحروقات على كل المحطات”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا