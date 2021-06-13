لبنان | أبو شقرا: سنوزّع المحروقات غدًا على المحطات وحل الأزمة بات قريبًا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
فادي أبو شقرا
لفتَ ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث لـ”النشرة” ضمن “النشرة المسائية” الى أن “غدًا سنعقد إجتماعًا كموزعين للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات التي نواجهها”، مشيرًا الى أن “الحل بات قريبًا وأنا متفائل بنسبة 60 في المئة بأن تسلك الأزمة مسار الحلحلة غدًا، لكن أتمنى ألا يكون الحل مؤقتًا”.
واعتبر أبو شقرا أن “أي قرار تريد الدولة اتخاذه كي تريح الشعب سواء كان رفع الدعم أو تخفيفه أو غيرهما، فلتفعل بأسرع وقت لأنه لم يعد باستطاعتنا كأصحاب محطات وموزّعين تحمّل هذه الأزمة أكثر من ذلك”، مؤكدًا أنه “ابتداءً من الغد سنبدأ بتوزيع المحروقات على كل المحطات”.