لبنان | بالصور.. حرائق متنقلة و “مُفتَعلة” في عكار!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

اندلع حريق يوم أمس في أحراج بلدة حرار”حي الشميس” في عكّار حيث التهمت النيران مساحة شاعة من الأشجار المثمرة والمعمرة والأعشاب اليابسة.

كما شب حريق صباح اليوم في منطقة النجاص في بلدة مشمش في عكار وقضت النيران على عدد من أشجار الصنوبر المعمرة وغيرها من الأشجار المثمرة أيضاً.

وتمكنت مجموعة “درب عكار” وعدد من المتطوعين بإخماد الحريق والسيطرة عليه و تبريد الأرض.

وافادت المعلومات أن الحرائق التي إندلعت في الآونة الأخيرة جميعها مفتعلة.