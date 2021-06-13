لبنان | فيديو لاعتداء مرافقي “باسيل” على سيدة.. ماذا يحدث في البترون؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 6:20 مساءً

تداولت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر شخصاً يعتدي على سيدة بالضرب في أحد المطاعم في البترون.

وفي التفاصيل، أنّ احد مرافقي رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل هو من قام بالاعتداء على السيدة بعدما تقدمت من طاولة باسيل أثناء تواجده في مطعم “المندلون” في البترون، وقامت بتصويره، فتدخل احد مرافقيه غاضبا واعتدى عليها بالضرب وحطم هاتفها، ليغادر بعدها باسيل ومرافقيه المكان، وسط استياء شديد بين مرتادي المطعم.