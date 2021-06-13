لبنان | حمد حسن: وللغد لنا نضال آخر.. مبروك

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
“جو من البهجة والطمأنينة ترسمها الأطقم المشاركة في ماراثون اليوم على وجوه المواطنين رغم كل الإحباط الذي نعيش؛
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 3:57 مساءً
وزير الصحة حمد حسن
غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر:
“جو من البهجة والطمأنينة ترسمها الأطقم المشاركة في ماراثون اليوم على وجوه المواطنين رغم كل الإحباط الذي نعيش؛
وللغد لنا نضال آخر وآخر مع شرف المواجهة رغم هول الضجيج
الآن تخطينا ١٧٥٠٠ لقاح … مبروك”.