لبنان | دعوة من مدير مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ذكر مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة أن وزارة الصحة العامة خفضت عمر الملقحين الى 53 عاماً في ماراتون فايزر ليوم الأحد 13 حزيران، بهدف تحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة بأسرع وقت.

ووجه الدعوة للمشاركة وتلقي اللقاح في المستشفى الحكومي بطرابلس في سباق ماراتون فايزر الذي بدأ منذ الثامنة صباحا ويستمر لغاية السادسة مساء ومن دون موعد مسبق.

وشدد عدرة على “ضرورة الاستفادة من هذا الماراثون والاقبال على أخذ اللقاح”.