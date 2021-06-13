لبنان | المعلوف: لا حقوق تُحفظ للمسيحيين خارج الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف أن “حكومة 3 ثمانات ما هي إلاّ بداية نعي ودفن إتفاق الطائف”.

وأضاف، عبر “فيسبوك”، “مَن يُنادي بالحفاظ على حقوق المسيحيين عليه ان يسعى لحفظ حقوق وكرامة جميع اللبنانيين أولاً. فلا حقوق تُحفظ للمسيحيين خارج بناء الدولة والدستور اللبنانيّ”.

وتابع، “أسفي هو ان كلّ ما يحصل ما هو إلا تمهيد الطريق نحو المثالثة. فنغوص حينها أكثر في المجهول ولا ندري الى أين ستؤول الأمور”.