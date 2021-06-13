لبنان | دولار السوق السوداء يواصل التحليق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

إرتفع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء إلى 15250 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد سجل سعر الصرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 14950 ليرة للشراء و15000 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

سبق ان توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية، موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.