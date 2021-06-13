لبنان | البراكس لوزارة الإقتصاد والاجهزة الامنية: لإجراءات صارمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس البيان الآتي:

تنفيذا للموافقات على الاعتمادات التي اعطاها مصرف لبنان لبواخر استيراد المحروقات، نتمنى ان يكون توزيع مادة البنزين يوم الاثنين من قبل الشركات المستوردة الى السوق المحلي بكميات كافية لتباشر بتخفيف الطوابير امام المحطات للتوصل الى الانتهاء منها. ولكن يبقى المطلب الرئيسي ان تصل هذه الكميات فعلا” الى المحطات، لان البنزين لن يصل الى المواطن الا من خلال المحطات. لذلك نناشد وزارة الاقتصاد، بمعاونة الاجهزة الامنية، العمل على التأكد من ان الكميات المسلمة من قبل الشركات المستوردة وصلت وافرغت بكاملها في خزانات المحطات التي تنتظرها بفارغ الصبر لتوزيعها للمستهلك. كما نطلب منها ايضا” تأمين وصول هذه المادة الى محطات الاطراف وخاصة في الجنوب وعكار والبقاع المحرومون منها. المطلوب اجراءات صارمة للتأكد من وصول هذه الكميات الى خزانات المحطات والا لن نصل الى حل لهذه الازمة.