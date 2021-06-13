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لبنان | مطلوب بـ 25 مذكرة عدلية في قبضة القوى الأمنية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقيف

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “توافرت معلومات لدى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة زوطر الغربية.

على الفور، وبتاريخ 12-6-2021، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة، ويدعى:

– ف. إ. (مواليد العام 1954، لبناني)، يوجد في حقه /25/ مذكرة عدلية بجرائم: سرقة، احتيال، تزوير وشك من دون رصيد. ضبطت في حوزته بطاقة هوية مزورة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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