لبنان | مطلوب بـ 25 مذكرة عدلية في قبضة القوى الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “توافرت معلومات لدى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة زوطر الغربية.

على الفور، وبتاريخ 12-6-2021، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة، ويدعى:

– ف. إ. (مواليد العام 1954، لبناني)، يوجد في حقه /25/ مذكرة عدلية بجرائم: سرقة، احتيال، تزوير وشك من دون رصيد. ضبطت في حوزته بطاقة هوية مزورة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.