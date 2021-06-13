لبنان | 3 قتلى و11 جريحاً في حادث سير على طريق أبلح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سقط 3 قتلى و11 جريحا في حادث سير على طريق عام أبلح، مسلك السلسلة الغربية، نتيجة اصطدام شاحنة صغيرة بحائط محال لتصليح السيارات، من دون معرفة أسباب وقوع الحادث.

وعملت عناصر الإنقاذ في الدفاع المدني والتابعة لمراكز الفرزل زحلة وبدنايل، على استعمال أدوات القص الهيدروليكية لإخراج المصابين ونقل ضحيتين الى المستشفى اللبناني-الفرنسي وأخرى الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، فيما عمل الصليب الأحمر على توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة.