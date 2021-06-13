لبنان | “جنون” الدولار مستمر… كيف افتتح سعر صرفه في السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 10:43 صباحًا

سجل سعر الصرف في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 14950 ليرة للمبيع و 15000 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد، وهو ذات السعر الذي اقفل عليه مساء امس السبت، بعد أن سجّل صباح امس ما بين 14850 و 14950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن الدولار كان قد افتتح هذا الأسبوع بسعر صرف ما بين 13400 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما يعد مؤشراً واضحاً على تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان، وسط عجز السلطة عن إيجاد حلول عملية تعمل على وقف الانهيار.

وسبق ان توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية، موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.