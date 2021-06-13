لبنان | درجات الحرارة الى انخفاض… إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس ربيعي معتدل على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم ثم تنخفض بالايام المقبلة.

طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة

٢- الجو : قليل السحب تتكدس السحب وتشكل ضباب على الجبال خلال النهار

٣- الرياح غربية تنشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاثنين : طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س

الثلاثاء : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س