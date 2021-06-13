لبنان | درجات الحرارة الى انخفاض… إليكم تفاصيل الطقس

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توقعات الطقس
يؤثر طقس ربيعي معتدل على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم ثم تنخفض بالايام المقبلة.
طقس اليوم والايام المقبلة:
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة
٢- الجو : قليل السحب تتكدس السحب وتشكل ضباب على الجبال خلال النهار
٣- الرياح غربية تنشط احياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الاثنين : طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س
الثلاثاء : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س