لبنان | أنور الخليل: عهد الرئيس عون فاشل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

وصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، عهد الرئيس ميشال عون بـ”الفاشل، اذ انه لم ينجح في معالجة اي ملف عمل اصلاحي بل نجح في تقويض الطائف، والكثير من الكلام عن الاصلاح ولكن من دون اي فعل اصلاحي على الاطلاق”.

وقال الخليل: “لقد هدم هذا العهد هيكل لبنان الكبير ووضع لبنان اليوم امام خيارات لم نواجهها منذ زمن بعيد. حتى وصلت اضراره الى الاطفال بحيث لا يجدون الحليب وكذلك انقطاع مادة البنزين والدواء والاستشفاء وكل ما تشاء لا تجده في لبنان”.

وتابع: “هذا العهد اعاد لبنان الى مناخ وزمان الاقتتال الاهلي البغيض المصحوب بفرز مذهبي مقيت وغير مسبوق، وعهد يعشعش الفساد في كل شرايينه، بدءاً من رأس الحكم واكثر المقربين منه الى اكثر ادارته خصوصا وزارة الطاقة والوصي عليها جبران باسيل”.

واضاف الخليل خلال حفل تكريم الوكيل السابق لداخلية حاصبيا في الحزب التقدمي الاشتراكي في دارته في زغلة حاصبيا: “هذا لبنان الذي في يوم من الايام كنت شاهدا له، حاولت بلدان الشرق الاوسط ان تربط اموالها بالعملة اللبنانية وليس بالدولار، فاين اصبحت العملة الوطنية، هذا فعل فاعل ولا يمكن الآن الا ان اقول نعم إن هذا العهد اوصلنا الى ما نحن به، وصحيح ان هنالك تراكمات ولكن العهد عليه ان يعيد مراجعة المراهنات الخاطئة ويصلحها وهذا ما لم يفعله”.