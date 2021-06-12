لبنان | كريدية يحذر.. في هذه الحالة سنلجأ الى تأمين الدولار من السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

اشار مدير عام هيئة ​اوجيرو​، ​عماد كريدية​، خلال حديث تلفزيوني، الى ان “واقع الكهرباء في لبنان يمكن ان يسبب أزمة في قطاع الاتصالات والانترنت تحديدًا” موضحًا انه “لا يمكن مقارنة خدمة الانترنت في لبنان بتلك الموجودة في الامارات العربية المتحدة او المملكة العربية السعودية او قبرص، لان حجم الانفاق على البنى التحتية يختلف بين لبنان والبلدان المحيطة”.

واكد كريدية ان “جائحة كورونا، كثفت الضغط على الشبكة، وازداد استهلاك المازوت المطلوب لتشغيل المولدات من 20 الف ليتر الى 70 الف”، معتبرًا انه “اذا لم نصل الى تعديل للتعرفة، ستتراجع القدرات، ولا بد من عملية تصحيح للرواتب والاجور”.

ولفت الى ان “لا احد يملك الجرأة بتطبيق المنطق بزيادة الاسعار، وفي حال توقف مصرف لبنان عن دعمه لقطاع الاتصالات، سنلجأ الى تأمين الدولار من السوق السوداء” لافتًا الى ان “حاكم المصرف المركزي ​رياض سلامة​، وعد بدعم الالتزامات الخاصة باستجرار الانترنت من الخارج، ولكنه لم يتعهد بتأمين تكلفة الصيانة”.