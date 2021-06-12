لبنان | محمد فهمي: الوضع الأمني تلاشى.. وأرشح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على موقفه من أنّ “الوضع الأمني والإجتماعي قد تلاشى”، وقال: “لقد وصلنا إلى ما حذرت منه منذ فترة، ويمكن السيطرة على الأمن عند الحدود أو على تهريب المخدرات لكن في ظل عدم وجود حكومة لا يمكن المحافظة على الأمن الإجتماعي ونحن نعمل باللحم الحي”.

فهمي وفي حديث لقناة “الجديد”، اشار الى ان “عين التينة لديها “كادر معين” كما القصر الجمهوري وتواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الإعتداء على المواطنين وسلم كل المعتدين إلى السلطات المختصة”.

ولفت الى انه “يمكن أن أزور سوريا طالما أن العلاقات قائمة بينها وبين الدولة اللبنانية”.

واكد فهمي انه “ليس هناك هاربين من قوى الأمن أو من الجيش لكن هناك عناصر يأخذون إجازات غير مدفوعة وهي من حقهم و80% منهم يعودون والذين لن يعودوا سيحاسبون بالقضاء وأستبعد أن أحداً قد يترك عائلته في لبنان ويسافر إلى الأبد”.

ونفى ان يكون مرشحاً حالياً لرئاسة الحكومة، لافتاً الى ان هناك “رئيس مكلف من قبل مجلس النواب”.

وتابع: “ارشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس عون”.