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لبنان | الوزير المشرفية: 3400 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تلقحوا في ماراثون اليوم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:10 مساءً - منذ ساعتين

رمزي المشرفية

أشار وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية في تغريدة له على “تويتر” إلى أن “3400 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة تلقوا اليوم اللقاح المضاد لفيروس ، خلال الماراثون الذي أطلقناه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة”.

وأضاف: “هؤلاء أصحاب الإرادة الصلبة هم جزء أساسي في المجتمع ودمجهم في القطاعات كافة واجب”.

ودعا المشرفية كل من لم يتلقح اليوم للمشاركة غدا، “حماية لنفسه ومجتمعه”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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