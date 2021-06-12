لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 07:56 مساءً - منذ 22 دقيقة

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد بوجود 5 حالات حرجة ولا وفيات لديه اليوم.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:726Pfizer Marathon

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 222 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1191 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.

– حالات وفاة: 0

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

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