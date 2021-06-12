لبنان | الإقبال على التلقيح في هذه المنطقة متدني!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفقد المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان سير “ماراتون فايزر” في مستشفى بعلبك الحكومي، برفقة مدير المستشفى الدكتور عباس شكر.

وقال سنان في ختام الجولة: “كل اللقاحات آمنة وفعالة في لبنان، وأي لقاح أفضل من عدم التلقيح، ونتمنى أن تكون نسبة الإقبال في البقاع وبعلبك الهرمل أفضل مما هي عليه حتى الآن”.

وتابع: “افتتحنا اليوم الماراتون للذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 سنة، ونتمنى أن يكون لدينا في كل يوم ماراتون إذا تجاوب الناس، فالهدف من الماراتون هو تشجيع الناس أكثر للاقبال على تلقي اللقاح من أجل حمايتهم من الوباء”.

واعتبر أن “بعلبك هي مدينة محظوظة، لأن معالي الوزير منها، وكما أعطى الاهتمام للبنان كله، منح الوزير الدكتور حمد حسن بعلبك اهتماما خاصا، كما لدينا مستشفى بعلبك الحكومي المجهز، والذي يعتبر من أفضل المستشفيات في لبنان بكل أقسامه، وتوفقنا بمدير نعتز به، ولكن ينقصنا إيمان أهلنا في بعلبك بأهمية اللقاح، وهذه المستشفى مفتوحة لهم لتلقي لقاح فايزر”.

وختم سنان: “نحن نأسف لتدني نسبة الإقبال على مركزي التلقيح في بعلبك، ونتمنى من كل الجهات الدينية والسياسية والبلديات والجمعيات الأهلية، تشجيع الناس للاقبال على مراكز التلقيح، للوصول إلى مرحلة التمنيع المجتمعي الذي نصبو إليه جميعا”.

بدوره رحب شكر بالمدير العام، وأكد أن “نسبة الإقبال على مركزي التلقيح في بعلبك ليست جيدة، وليست بالمستوى المرتجى والمتوخى، لكي يكون مجتمعنا آمنا في مواجهة هذا الوباء الخطير”.