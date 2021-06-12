اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | اعتبارا من الثلاثاء.. اعتماد مستشفى حاصبيا كمركز للتلقيح

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى حاصبيا الحكومي

أعلنت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي في بيان، إعتماد المستشفى كمركز للتلقيح (Astrazeneca) من قبل وزارة الصحة العامة.
ودعت الاهالي والمقيمين الى الاقبال على التسجيل عبر منصة وزارة الصحة.

وأشارت الى أن “العمل يبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل في 15 الحالي من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر”.

وطلبت من الراغبين بأخذ اللقاح إحضار الهوية أو إخراج قيد أو جواز السفر الذي استعمل في التسجيل على المنصة، مع التزام الاجراءات الوقائية من .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا