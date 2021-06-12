لبنان | غسان حاصباني: التأليف لم يعد مجدياً اليوم

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نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، ألّا بوادر بتشكيل الحكومة، معتبراً أن “عدم التشكيل أصبح مكسباً سياسياً وشعبويّاً لفرقاء التأليف وهو أكبر من مكاسب التشكيل”.
وأكد حاصباني أن “المشكلة في الملف الحكومي لا تكمن في تسمية الوزراء كونها مجرد حجج”، لفت في حديث إذاعي الى أن “التأليف لم يعد مجدياً اليوم، اذ لن تكون لدى الحكومة القدرة على الإنقاذ”، مشيراً الى أن “لبنان أثبت أنه غير قادر على حل مشاكله الداخلية، فلا رؤية للموجودين في السلطة للخروج من هذا النفق، وبالتالي أصبح الحل خارج لبنان”.
وعن احتمال استقالة كتلة الجمهورية القوية من مجلس النواب، أكد حاصباني أن “استقالة القوات لا تكفي بل هي ستجعل مجلس النواب من دون معارضة وتضع علامة استفهام حول نصابه وسيصبح باب التشريعات على قياس الموجودين من دون وجود فريق رادع”، مشيراً الى أن “استقالة أي كتلة وازنة من المجلس قد تفتح الباب لاستقالة القوات، لأن الهدف الأساسي هو الدفع نحو اجراء الانتخابات النيابية”.
وشدد على “ضرورة ترشيد الدعم”، لافتاً الى “وجوب إيجاد أطر جديدة له”.
من جهة أخرى، اعتبر حاصباني أن “كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو تحضير لتدخل دولي من أجل حماية الشعب اللبناني على المستوى الإنساني”.