لبنان | غسان حاصباني: التأليف لم يعد مجدياً اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 37 ثانية

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، ألّا بوادر بتشكيل الحكومة، معتبراً أن “عدم التشكيل أصبح مكسباً سياسياً ‏وشعبويّاً لفرقاء التأليف وهو أكبر من مكاسب التشكيل”.‏

وأكد حاصباني أن “المشكلة في الملف الحكومي لا تكمن في تسمية الوزراء كونها مجرد حجج”، لفت في حديث إذاعي الى أن “التأليف ‏لم يعد مجدياً اليوم، اذ لن تكون لدى الحكومة القدرة على الإنقاذ”، مشيراً الى أن “لبنان أثبت أنه غير قادر على حل مشاكله الداخلية، ‏فلا رؤية للموجودين في السلطة للخروج من هذا النفق، وبالتالي أصبح الحل خارج لبنان‎”.‎

وعن احتمال استقالة كتلة الجمهورية القوية من مجلس النواب، أكد حاصباني أن “استقالة القوات لا تكفي بل هي ستجعل مجلس النواب ‏من دون معارضة وتضع علامة استفهام حول نصابه وسيصبح باب التشريعات على قياس الموجودين من دون وجود فريق رادع”، ‏مشيراً الى أن “استقالة أي كتلة وازنة من المجلس قد تفتح الباب لاستقالة القوات، لأن الهدف الأساسي هو الدفع نحو اجراء الانتخابات ‏النيابية‎”.‎

وشدد على “ضرورة ترشيد الدعم”، لافتاً الى “وجوب إيجاد أطر جديدة له‎”.‎

من جهة أخرى، اعتبر حاصباني أن “كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو تحضير لتدخل دولي من أجل حماية الشعب اللبناني ‏على المستوى الإنساني‎”.‎