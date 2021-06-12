لبنان | حمد حسن: تخطينا الـ10 آلاف لقاح اليوم حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر “تويتر” قائلاً: “تخطينا العشرة آلاف لقاح اليوم حتى الآن ولا سقف لعدد الراغبين ضمن الفئات المشمولة بالماراثون اليوم والغد”.

وأضاف: “شكراً لثقتكم بوزارة الصحة العامة، نحن حدكم”.

تغريدة حسن جاءت على أثر انطلاق ماراتون لقاح فايزر في كافة المناطق اللبنانية منذ الساعة 8:00 صباحاً لغاية 6:00 مساءً.

وبدأ عند الثامنة من صباح اليوم ماراتون التلقيح الذي تقيمه وزارة الصحة في ميغا سنتر بإدارة الصليب الاحمر في سيتي مول – الدورة، لمن تتراوح أعمارهم من 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الاعمار ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، في حضور مدير الإدارة الطبية في الصليب الأحمر الدكتور أنطوني نصر، ممثل الصليب الأحمر في لجنة كورونا دوري نخلة، بمشاركة عدد كبير من مسعفي الصليب الأحمر.

واصطف المواطنون صفوفاً طويلة بانتظار دورهم، وسط تنظيم دقيق لان الاعداد كبيرة، وأكثر من المتوقع.