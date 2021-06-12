لبنان | صيدليات بعلبك التزمت بقرار الإضراب

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

التزمت صيدليات بعلبك التزمت لليوم الثاني على التوالي قرار الإضراب، فأقفلت أبوابها احتجاجاً على شح الأدوية التي تسلم إليها من المستودعات وشركات التوزيع، وانقطاع العديد من الأصناف، إضافة إلى ندرة حليب الأطفال.

في الموازاة، أكد تجمع أصحاب الصيدليات على قراره التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي الى ايصال صوتنا لمن يعنيهم الامر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الازمة المستفحلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خاليه من الادوية وحليب الاطفال.

وأكدوا على ان “مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالامن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين، وأن أي محاولة لاية جهة استغلال هذا التحرك وهذه المطالب لاهداف سياسية لن يفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح”.

وأضافوا: “بناء عليه فان تحركنا لا يشمل المشاركة باي اضراب او اعتصام او تظاهرة موجهة ضد اي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق”.