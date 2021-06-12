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لبنان | طقس ربيعي معتدل في الـWeekend

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية ، مع بقاء ظهور الضباب المحلّي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية ، مع استمرار ظهور الضباب المحلّي على المرتفعات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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