لبنان | طقس ربيعي معتدل في الـWeekend

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يسيطر طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية ، مع بقاء ظهور الضباب المحلّي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية ، مع استمرار ظهور الضباب المحلّي على المرتفعات.