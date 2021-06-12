لبنان | مستشفى رزق يفتتح غرفة طوارئ على مساحة 700 متر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي تغلق فيه المراكز الطبية والمستشفيات أبوابها وبينما قرر العديد من الأطباء الهجرة من لبنان، يقف المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق بجانب اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى، ويستثمر في قسم طوارئ جديد وفريد من نوعه يمتدّ على مساحة تتجاوز الـ700 متر مربع.

سوف يضمن ويؤمّن هذا القسم الجديد والمتكامل تمامًا والشامل مع وحدة التصوير الطبي المدمجة عبر الأشعة المقطعية والأشعة السينية الرقميّة وأشعّة الموجات فوق الصوتية والوحدة المتنقلة، التميّز الطبي والكفاءة والراحة والأهم من كل ذلك سلامة المرضى.

أقيم حفل الافتتاح بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوّض، والمدير الطبي للمركز الدكتور جورج غانم، والرئيس التنفيذي للمركز السيّد سامي رزق، ومدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو بالإضافة إلى العديد من الأطباء وممثّلي وسائل الإعلام.

في هذه المناسبة، قال الدكتور معوّض: “وفاءً لوعدنا الطب بإنسانيّة، وكدليل على إيماننا الكبير ببلدنا، لم يسعنا في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق سوى متابعة سعينا الدائم لتوفير مجموعة خدمات طوارئ من الدرجة الأولى للشعب اللبنانيّ العزيز”.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الشديدة والعديد من المشاكل والحواجز والقيود التي تعيق المجال الطبي بشكل يوميّ، أطلق المركز الطبي قسم الطوارئ الجديد هذا، مؤكداً التزامه غير المشروط تجاه الشعب اللبناني من خلال تأمين أفضل خدمات الرعاية الصحيّة له.

مستشفى رزق يفتتح غرفة طوارئ على مساحة ٧٠٠ متر