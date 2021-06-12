لبنان | بعد الحديث عن تعثر تشكيل الحكومة.. دولار السوق السوداء “طلوع”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

على وقع الأزمات المتتالية التي تعصف لبنان، لا يزال دولار السوق السوداء اليوم السبت مستقراً بالنسبة لسعر أمس.

وسجل دولار السوق السوداء اليوم 14950 ليرة لبنانية للشراء، و14900 ليرة لبنانية للبيع بعدما باتت الأجواء تؤكد بأن اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أصبح حتمياً.

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وأوضح جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية “لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف”.

ويعاني لبنان أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وتوقع البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع انكماشا جديدا للناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 بالمئة في 2021. وكان الناتج تقلص بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.