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لبنان | إسعاف ثلاثة جرحى في الطريق الجديدة جراء حادث سير

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 8 ثواني

إصعاف 3 جرحى في الطريق الجديدة جراء حادث سير

نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم جريحاً الى مستشفى الساحل أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين دراجتين ناريتين في طريق الجديدة-بيروت.

توازياً عملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لمصابين آخرين أصيبا جراء الحادث عينه .

وقد توجه العناصر على متن دراجة الإسعاف Moto Ambulance إلى موقع الحدث ليتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الوقت المناسب بانتظار وصول سيارة الإسعاف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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