لبنان | إسعاف ثلاثة جرحى في الطريق الجديدة جراء حادث سير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 8 ثواني

نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم جريحاً الى مستشفى الساحل أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين دراجتين ناريتين في طريق الجديدة-بيروت.

توازياً عملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لمصابين آخرين أصيبا جراء الحادث عينه .

وقد توجه العناصر على متن دراجة الإسعاف Moto Ambulance إلى موقع الحدث ليتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الوقت المناسب بانتظار وصول سيارة الإسعاف.