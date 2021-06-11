لبنان | تجمع اصحاب المولدات في الاقليم: لن نشتري المازوت من السوق السوداء التي كبدتنا خسائر فادحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 8:16 مساءً

ناشد تجمع اصحاب المولدات في اقليم الخروب، في بيان، “المسؤولين ضبط سوق المحروقات والتفلت والفوضى”، مشيرا الى ان سعى تنكة المازوت تخطى ال 45000 الف ليرة .

واعلن التجمع انه “في ضل الازمات المتتالية التي تصب على قطاع المولدات وزيادة الدوران لأكثر من عشرين ساعة يوميا، وفي ظل شح مادة المازوت من الاسواق وبيعها في السوق السوداء، حيث تخطى سعر تنكة المازوت 45000 الف ليرة، فاننا نناشد المسؤولين والمعنين ضبط سوق المحروقات والتفلت والفوضى، قبل ان نصل الى العتمة الشاملة”، كما اعلن “الالتزام بقرار اللجنة المركزية لتجمع اصحاب المولدات في لبنان ممثلة بالسيد عبدو سعادة، ومن هذه اللحظة لن نشتري المازوت من السوق السوداء التي كبدتنا خسائر فادحة، ونشد على يد السيد عبدو بكل مطلب محق الى هذا القطاع”.

وختم: “نناشد اهلنا واخوتنا واصدقاؤنا وجيراننا في الاقليم، تفهم اوضعنا ونحنا لا نتحمل اي مسؤولية اذا نفذت مادة المازوت ووصلنا الى ما لا نريد ان نصل اليه، والله المستعان”.