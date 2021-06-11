لبنان | الجيش تسلم آليات عسكرية مقدمة من الصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي حفل تسلم آليات عسكرية عبارة عن 40 شاحنة و60 جيب وقطع بدل عائدة لها، مقدمة هبة من السلطات الصينية لصالح الجيش ، حضره سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ كيجيان والملحق العسكري الصيني العميد الركن Zheng Yuchong والمفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ونوه السفير الصيني في كلمته ب”العلاقة التي تجمع الجيشين الصيني واللبناني”، مشيرا إلى أن “هذا التعاون يعكس مشاعر الصداقة العميقة تجاه شعب لبنان وجيشه”.

وألقى اللواء الركن إسحق كلمة، أشار فيها إلى “أهمية الهبة التي تساهم في تحسين حركية الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية”.

وختاما، تلا اللواء الركن إسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه إلى السفير الصيني، وقدم له وللعميد الركن Yuchong درعين تذكاريتين تقديرا لجهودهما”.