لبنان | توقيف لبناني في النمسا يدير شبكة لتهريب المخدرات إلى السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 04:18 مساءً - منذ 33 دقيقة

ألقت السلطات النمساوية القبض على صاحب مطعم، من أصل لبناني، تبين أنه مسؤول عن شبكة مخدرات، وأن مطعمه مركز لمخدر ”الكبتاغون“ في أوروبا، وقد دأب على تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية، فقد كشف قائد الشرطة النمساوية أن ”صاحب المطعم، هو المسؤول عن الشبكة الموجودة في النمسا، وهو لبناني الأصل، يبلغ من العمر 50 عاما، ولديه نسيب، متقدم للجنسية البلجيكية، متهم كذلك في القضية، وملاحق قضائيا من البرازيل، بتهم تتعلق بتهريب الكوكائين إلى أوروبا“.

وأضاف مراسل القناة، نقلا عن قائد الشرطة: ”المطعم الذي كان يديره المتهم، مخصص فقط لنقل المخدرات إلى السعودية“، مبينا أن ”الشبكة تتألف من 15 شخصا، ورئيس هذه الشبكة هو المواطن النمساوي من أصول لبنانية، حيث كانت تجري عملية تهريب المخدرات، من خلال التنسيق مع شبكات تهريب المخدرات من لبنان إلى بلجيكا، ومن بلجيكا تنتقل بعد ذلك إلى النمسا، ومن النمسا إلى السعودية“.

وقال مراسل القناة، نقلا عن مسؤول الشرطة، إنه ”كان يتم تهريب المخدرات عبر لفافات بلاستيكية لبنانية الصنع، وكذلك المواد المخدرة لبنانية الصنع، وتم جلبها إلى النمسا، ووضعها في غسالات كبيرة لشحنها إلى المملكة، على شكل بضائع رسمية“.