لبنان | برقيتان من بري الى الرئيس الصيني ورئيسة مجلس النواب القبرصي مهنئا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ 7 دقائق

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الامين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني ، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مهنئا بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني،آملا في برقيته “مواصلة العمل لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لا سيما التشريعية منها بما يخدم مصالح البلدين “.

كما أبرق مهنئا للسيدة إنيتا ديمتريو لمناسبة انتخابها رئيسة لمجلس النواب في جمهورية قبرص متطلعا الى “تعزيز التعاون المشترك بين البرلمانين في المجالات التشريعية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين “