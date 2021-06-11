لبنان | الجيش يحبط تهريب كمية من المحروقات والطحين الى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ 11 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتبارا من تاريخ 8 /6/2021 ولغاية 10/6/2021 ستة مواطنين وسوريا واحدا، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قدرت بـ: 9480 ليترا من مادة البنزين و460 ليترا من مادة المازوت بالإضافة إلى 50 طنا من الطحين جميعها محملة في شاحنة وبيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”..