لبنان | الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 11 /6 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الطيبة – بعلبك، كلاً من (ح.ي) و(ع.أ) لإقدام الأول على شراء سيارات مسروقة بهدف تفكيكها وبيعها لاحقا في قطعة أرض عائدة له، ولوجود مذكرات توقيف عدة، بحق الثاني لارتكابه جرائم سلب وسرقة، وللاشتباه بمشاركته في قتل المواطن جهاد ويزاني بتاريخ 27 /1 /2021. وقد ضبطت بحوزتهما قنبلة يدوية، وكمية من حشيشة الكيف، وأجهزة خلوية ومبلغ من المال، بالإضافة إلى قطع سيارات مسروقة كانت معدة للبيع.

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة في منطقة بشوات – بعلبك منزلي (ع.ح) و(ط.ح)، وضبطت بداخلهما كمية كبيرة من نبتة الماريجوانا، وآلة معدة لتجفيفها، وأجهزة خلوية ولاسلكية وأسلحة حربية، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.