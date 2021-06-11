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لبنان | تضارب وإطلاق نار على خلفية أفضلية تعبئة الوقود في الطريق الجديدة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 02:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

الطريق الجديدة

وقع اشكال في داخل إحدى المحطات في شارع العرب في الطريق الجديدة في بيروت، على خلفية أفضلية تعبئة الوقود تخلله تضارب بالايدي وإطلاق نار في الهواء.

في سياق متصل، ثمن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس البيان الصادر عن مصرف لبنان يوم أمس والذي التزم فيه التوقيع على موافقات الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات، ورأى “ان هذا القرار سيأخذ الازمة الى مسار الحل”.

وناشد البراكس المواطنين “عدم التهافت على المحطات”، وقال:” لا داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع على المستهلك وان كان بكميات قليلة. وصحيح ان هناك ازمة لكن الشركات توزع في السوق المحلي وبتوقيع المصرف على الاعتمادات ستزداد الكميات الاضافية من المحروقات في الشركات وبالتالي في السوق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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