لبنان | حسان دياب لأهالي شهداء تفجير المرفأ: الفساد هزمني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 12:11 مساءً - منذ 32 دقيقة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لوفد أهالي شهداء مرفأ بيروت: “أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم ولا يعيد لكم أحباءكم. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد”.

وأوضح دياب أن قضية شهداء المرفأ هي قضية وطن وليست قضية شخصية تخصكم وحدكم. ولذلك، الدولة، بكل مؤسساتها، والقوى السياسية، بكل تلاوينها، معنية بهذه القضية، سواء بتداعياتها، أو بحيثياتها. وهناك محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها.

وأضاف: “أقول، بكل شفافية، أن الفساد المستشري والذي يتحكّم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ. لكن طبعًا يجب أن نعرف الحقيقة، الكاملة ولن يرتاح الشهداء في عليائهم، إلا بكشف الحقيقة. ومن حق الجرحى، والذين تضررت منازلهم ومؤسساتهم وأملاكهم، أن يعرفوا هذه الحقيقة”.

وتابع: “أنا أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه. رحم الله شهداءنا الذين اغتالهم الفساد في انفجار مرفأ بيروت. الله يحميكم، ويحمي لبنان”.