لبنان | بالصور – تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير في برج حمود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 12:11 مساءً - منذ 40 دقيقة

فكّك الجيش اللبناني اليوم الجمعة عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب مدرسة مار منصور في برج حمود. وتمكن بائعو الحديد والخردة في المنطقة من رصد العبوة، فطوق الجيش المنطقة.

وكشفت معلومات صحفية عن أن هناك مواد أخرى يتم رصدها في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر بلدية برج حمود ألا وجود لأي عبوة ناسفة أو مواد متفجرة في المنطقة والأخبار المتناقلة غير صحيحة.

تفكيك عبوة ناسفة

تفكيك عبوة ناسفة