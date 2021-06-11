لبنان | بيار كنعان: المستفيد من التعميم الجديد لمصرف لبنان لا يستفيد من تعميم الـ3900

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ان “من يستفيد من التعميم الجديد لمصرف لبنان “400 دولار اميركي و400 على سعر المنصة لا يستفيد من تعميم الـ 3900 ل.ل”، مشيراً الى انه “لا يمكن للمودع ان يستفيد من تعميمين لمصرف لبنان”.

وأوضح كنعان في حديث تلفزيوني، على ان “مصرف لبنان لا يقول للناس انه لا يريد الاعتراف بالودائع وما جرى حالياً هو الية من اجل تسريع الدفعات لاشخاص يعتبرون اكثر حاجة من غيرهم وهذا الامر لا علاقة له بمكلية الودائع التي ستبقى موجودة”.

ولفت الى ان “الحد الاقصى للسحب من التعميم الجديد هو 50 الف دولار ويمكن للمواطن اذا كان يملك اكثر من حساب في اكثر من مصرف ان يستفيد منه شرط الا يتخطى رقم السحوبات سقف الـ 50 الف دولار لكل الحسابات، والتعميم الجديد لا يمسّ بملكية الودائع ولكنه يعطي دعماً لأصحاب الودائع الصغيرة”.