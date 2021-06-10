لبنان | واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عنصر حزب الله “أدهم طبجة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يونيو - 2021 9:23 مساءً

نشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة أحد عناصر مليشيا حزب الله، وهو المدعو “أدهم حسين طبجة”، ورصد البرنامج مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقال برنامج “مكافآت من اجل العدالة” عبر الحساب الرسمي على تويتر:

“يستخدم أدهم حسين طبجة شركة البناء والتطوير التابعة له لدعم حزب الله مالياً. إذا كانت لديك معلومات عن أدهم حسين طبجة، فأرسلها على الرقم 1037-294-202-1+ عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب وقد تحصل على مكافأة”.