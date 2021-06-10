لبنان | بالتفاصيل.. انطلاق ماراتون فايزر لعمر 55 عاماً وما فوق ولذوي الحاجات الخاصة غداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تنظم وزارة الصحة العامة ماراتون فايزر الثالث، “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، يومي السبت والأحد في 12 و13 الحالي في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء”.

مستشفى صيدا الحكومي

وفي هذا الاطار، اعلن رئيس مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد الصمدي عن انطلاق ماراثون فايزر للتلقيح ضد كورونا في المستشفى نهاري السبت والاحد، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء”.

ولفت الى ان “الفئات العمرية المستهدفة هي من 55 عاما وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة، على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم”.

وأكد الصمدي ان “كل الترتيبات اللوجستية في المستشفى اصبحت جاهزة تحضيرا لنهاري السبت والاحد وان اعداد اللقاحات ستكون مفتوحة بحسب استقبالنا لاعداد الملقحين”، مشيرا الى انه تم فتح الطابق الثاني في مركز اللقاحات المعتمد في المستشفى كما انه تم زيادة اعداد الموظفين لمواكبة التلقيح منذ استقبال المريض الى تسجيله وتلقيه اللقاح ومراقبة حالته”.

وأمل من الجميع “الاقبال على تلقي لقاح فايزر لانها فرصة جديدة على طريق تمنيع المجتمع اللبناني ومواجهة فيروس كورونا”، مشددا على “اهمية التسجيل على منصة وزارة الصحة، تلافيا للازدحام وكسب الوقت وكذلك الالتزام بالفئات العمرية التي حددتها الوزارة”.

مستشفى جزين

كما أعلن مدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، انه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سينطلق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (نوعية اللقاح pfizer) يومي السبت 12/6/2021 والاحد 13/6/2021. ابتداء من الساعة 00:8 صباحا ولغاية الـ 00:6 مساء. واوضح ان الفئة العمرية المستهدفة: 55 سنه وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الإجتماعية الخاصة بهم.

مستشفى نبيه بري

وأعلن مدير مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزني، أنه “بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سيتم اطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (pfizer) وذلك يوم السبت والاحد المقبلين، بدءا من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء. أما الفئة العمرية المستهدفة فهي من 55 عاما وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

مستشفى تبنين الحكومي

كما أعلن مدير مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي في بيان، “إطلاق ماراتون التلقيح بفايزر ضد فيروس كورونا في ملعب تبنين البلدي، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، بدءا من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة”.

وأشار إلى أن “الفئة العمرية المستهدفة من 55 عاما وما فوق، ولذوي الحاجات الخاصة على أن يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم”.