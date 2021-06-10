لبنان | بيان جديد لمصرف لبنان حول أزمة المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح مصرف لبنان في بيان أنه “بعد اطلاع مصرف لبنان على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات، عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم وزير الطاقة والمياه حيث أكد الوزير ما يلي:

“إن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019، علما أن الوضع كان طبيعياً وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام .

رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون لیتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت، هذا بالإضافة إلى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع والغير محددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

سيتابع مصرف لبنان منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات شرط بالتوظيفات الإلزامية، ويدعو المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته”.

نشير أخيرا أن شركة مدكو استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 38 مليون دولار أميركية ، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه”.