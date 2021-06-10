لبنان | مذكرة اغترابية للوزيرة عكر: لن نقبل تهميشنا وكتم صوتنا في انتخابات 2022

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

أكدت مجموعات في الإغتراب عدم قبولها تهميشها وكتم صوتها في الإنتخابات النيابية لعام 2022، مشددة على انها حق ديموقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، رافضة اعادة عقارب ساعة الديموقراطية والحقوق الى الوراء. وأعلنوا ان المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل بلدان العالم لم ولن ينفصلوا عن لبنان يوما ، محملين وزارة الخارجية والمغتربين مسؤولية مباشرة عن صون اصول وقواعد ممارسة الحياة الديموقراطية والمساهمة في تعزيزها، من خلال حماية حق المغتربين الدستوري في الإقتراع الحر، والمشاركة في العملية الديموقراطية .

وقعت مجموعات كهيئات تمثل شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين مذكرة الى وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر حول اقتراع المغتربين في الإنتخابات النيابية لسنة ٢٠٢٢ هذا نصها:

تناولت مؤخرا بعض الصحف ووسائل اإلعالم والتواصل الإجتماعي أخبارا عن احتمال الغاء اقتراع المغتربين في االنتخابات النيابية المقبة . ثم صدر خبر اللقاء الذي جمعك بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي للبحث في التحضيرات للإنتخابات في الإغتراب. بعدها ساد مناخ إعلامي وسياسي يوحي بان وزير الداخلية يتوجه لتقديم اقتراح قانون اللغاء إنتخابات الإغتراب.

وسط تضارب المعلومات والأخبار حول مشاركة المغتربين بالإنتخابات، نود ان نؤكد اننا، كهيئات تمثل شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين، لن نقبل تهميشنا وكتم صوتنا، فالإنتخابات حق ديموقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، وهو حق مكتسب، ترسخ في الإنتخابات الماضية، ولن نقبل باعادة عقارب ساعة الديموقراطية والحقوق الى الوراء.

إن المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل بلدان العالم لم ولن ينفصلوا عن لبنان يوما ، بل حافظوا على علاقتهم بوطنهم، وساهموا مساهمة كبرى في الحفاظ على عيش كريم لأهله، ان من خلال التحويلات أو من خلال الإستثمار أو الدعم السياسي في المغترب .

انطلاقا من ذلك فان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية مباشرة عن صون اصول وقواعد ممارسة الحياة الديموقراطية والمساهمة في تعزيزها، من خلال حماية حق المغتربين الدستوري في الإقتراع الحر، والمشاركة في العملية الديموقراطية .

المجموعات الموقعة :

• Agir pour la Démocratie au Liban (ADL)

• Cali for Leb

• Centro de Estudios Libaneses para America Latina (CELIBAL)

• Collectif Des Libanais en France (CLF)

• Forum Libanais en Europe (FLE)

• Hommes d’affaires libanais de France (HALFA)

• Lebanese Swiss Association (LSA)

• Lebanon Hub

• Mouvement des Citoyens Liba