لبنان | الصيدليات في هذه المنطقة أعلنت الإضراب 3 أيام!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلن صيادلة منطقة الشويفات – خلدة – عرمون – بشامون في بيان لهم عن “التوقف القسري عن العمل وتسكير صيدلياتنا ابتداء من صباح الجمعة في 12 الحالي وحتى صباح الإثنين في 15 منه، وذلك بعد أن فرغت رفوف الصيدليات من الأدوية نتيجة الأزمات المتتالية التي يشهدها الوطن ومن ضمنها القطاع الصحي، وفي ظل عدم وجود أفق لحل أزمة تسليم الأدوية وترك الصيدلي في مهب الريح يصارع وحيدا لتأمين الأدوية للمرضى، وفي ظل الخوف من الاعتداءات علينا نتيجة تصاعد التوتر عند الناس بسبب فقدان الأدوية”.