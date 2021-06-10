لبنان | مستشفى رفيق الحريري أعلن إطلاق ماراثون فايزر السبت والأحد المقبلَين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي “اطلاق ماراتون تلقيح “فايزر” للفئة العمرية 55 وما فوق ولذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 16 وما فوق، لكل مواطن أو مقيم على الأراضي اللبنانية ولم يتلق اللقاح من قبل، وذلك يومي السبت 12 والأحد 13 حزيران 2021 من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 6 مساء”.

وطلبت في بيان، “من جميع الراغبين بالحصول على اللقاح إبراز مستند التسجيل على منصة Covax مع كلمة المرور، وإحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية – جواز سفر – إخراج قيد فردي جديد – مستند إقامة. ويشترط للاستفادة من الماراتون ألا يكون المواطن أو المقيم قد حصل على موعد مسبق لتلقي اللقاح من منصة وزارة الصحة العامة”.