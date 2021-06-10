لبنان | الوزير مرتضى أطلق برنامج قسائم المدخلات الزراعية بـ 10 ملايين دولار لدعم المزارعين والمزارعات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى اليوم في مكتبه في الوزارة، “برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021″، الذي ينفذ بتمويل من خلال قرض من البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ومجلس الإنماء والإعمار.

وأشار مرتضى إلى أن “جهود وزارة الزراعة بدأت تتكثف لتأمين مصادر دعم للمزارعين وللقطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية”، لافتا الى أن “لبنان يمر بأسوأ الأزمات التي بدأت تنعكس سلبا على الأمن الغذائي فيه”.

وأوضح أن “هذا المشروع يطلق اليوم ضمن برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد-19، وتأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية على المزارعين، ليساهم في سد هذه الثغرة أمام الكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية المستوردة، من أسمدة وبذور وأعلاف، والتي باتت ترهق كاهل المزارعين وتؤثر على الإنتاجية وإستدامة الإنتاج الزراعي”.

وأشار إلى أن الوزارة “وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ والتمويل، آلية واضحة وشفافة ومفصلة للوصول إلى الفئات التي يستهدفها برنامج الدعم، الذي يشكل إستجابة لتحسين سبل عيش زهاء 26700 من المزارعين والمزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد-19، وفي جميع المناطق الزراعية”.

وأوضح أن “المشروع سيقوم بتمويل الخطة السنوية للتحصين وتنفيذها والتي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والإنتاجية للمنتجات من أصل حيواني”.

ووجه مرتضى الدعوة إلى جميع المزارعين “نساء ورجالا، العاملين في الإنتاج النباتي والحيواني وتربية النحل، للمباشرة بتقديم طلباتهم في جميع مراكز وزارة الزراعة إبتداء من 14 حزيران 2021 وتستمر لمدة شهرين، للاستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج”.

وأعلن أنه “بهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد من المزارعين المستهدفين للاستفادة من الدعم، تم تطوير خطة متكاملة للاعلان والنشر”، متطلعا إلى “مساندة وسائل الإعلام في تنفيذها وتعميم الإعلان الصادر عن البرنامج والمساهمة في نشره بشكل واسع، إلى جانب دور البلديات والمخاتير والمراكز الزراعية والنقابات والإدارات المعنية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما أوضح أن “البرنامج يعتمد آلية واضحة لمراجعة الشكاوى ويشمل ذلك وضع خط ساخن مخصص عبر الهاتف وعنوان بريد إلكتروني يديره موظف بدوام كامل في وحدة تنفيذ البرنامج، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وتأمين العدالة والمساواة في تقديم الخدمات”.

ونوه مرتضى ب”جهود جميع الشركاء، لا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والبنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار”، شاكرا “دعمهم واهتمامهم بالقطاع الزراعي”، معولا على “استمرار التعاون الفاعل لإنجاز المشروع ضمن المهلة المحددة له، بشكل يتيح الإستفادة من الدعم في الموسم الزراعي المقبل وقبل نهاية العام الحالي”.

سعادة

وأشار ممثل “الفاو” في لبنان الدكتور موريس سعادة، إلى أنه “دعم المنظمة للمزارعين في إطار هذا البرنامج، يساهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي ويخفف من المخاطر القصيرة المدى المتعلقة بالأمن الغذائي، كما يعزز الإقتصاد المحلي ويساهم في الحفاظ على فرص العمل في قطاع الزراعة بشكل عام”.

شرف الدين

ونوهت ممثلة مجلس الإنماء والإعمار رئيسة إدارة التمويل وفاء شرف الدين ب”أهمية الإطلاق اليوم، لتوضيح دور المجلس في هذا البرنامج لمواجهة الوضع الإقتصادي الصعب وتداعيات فايروس كورونا كونه مكلفا بموجب القانون بإدارة مشروع الطرق والعمالة وتنفيذه”.

وأشارت إلى أن “مجلس الإنماء والإعمار تابع مسار الإجراءات التنفيذية المطلوبة من قبل الجهة الممولة لإجراء التعديل اللازم على إتفاقية القرض والإتفاقية التنفيذية مع وزارة المالية ووزارة الزراعة”، مشيرة إلى أن “دور المجلس اقتصر على الناحيتين الإدارية والمالية مع منظمة “الفاو”، وحصرت المهام التنفيذية المباشرة والعلاقة مع المستفيدين النهائيين بوزارة الزراعة”.

قوزي

بدورها، شددت مسؤولة العمليات في مكتب البنك الدولي في لبنان منى قوزي، على “أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيزه، للحد من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والمساهمة في تحفيز الإقتصاد المحلي وجهود خلق فرص العمل في القطاع الزراعي، لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة”.

وأكدت “وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمات الحادة وغير المسبوقة، التي أدخلت زهاء نصف اللبنانيين في دوامة الفقر، وذلك من خلال السعي إلى دعم تأمين شبكات الأمان والحماية الإجتماعية والصحية وتسريع وتيرة التعافي الإقتصادي”.

هذا، وسيقدم البرنامج للمؤهلين، نوعين من القسائم لشراء المستلزمات الأساسية لتيسير استمرار الإنتاج الزراعي:

أ – قسائم لمستلزمات إنتاج المحاصيل (الأسمدة والبذور والشتول وغيرها من المستلزمات الزراعية).

ب – قسائم لمستلزمات الإنتاج الحيواني، وسيوفر البرنامج أيضا حوالى مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التحصين السنوية للماشية.

وكان البنك الدولي قد وافق على “إعادة تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار في إطار مشروع الطرقات والعمالة الجاري تنفيذه حاليا لبرنامج الدعم الموجه لصغار المزارعين والمزارعات، لمساعدتهم في عمليات الإنتاج المحلي النباتي والحيواني وتعزيزها للحد من المخاطر المتصلة بالأمن الغذائي في الأمد القصير، والإسهام في دعم مصادر الدخل ومساندة تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وجهود توفير فرص العمل في القطاع الزراعي”.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 26700 من صغار المزارعين والمزارعات الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لقاء مع متدربين من الوزارة

وفي الإطار عينه، كان لوزير الزراعة لقاء مع متدربين من موظفي وزارة الزراعة في مصلحة زراعة جبل لبنان الذين يخضعون لدورة تدريبية لتسهيل تلقي طلبات المزارعين للاستفادة من دعم المشروع.

وأثنى الوزير مرتضى على “الجهد الإستثنائي لفرق عمل وزارة الزراعة على إمتداد الأراضي اللبنانية والتفاني الدائم تجاه خدمة المزارعين، على الرغم من كل الظروف العصيبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد من تدني القيمة الشرائية وقيمة الأجور”، مؤكدا أن “الحس الوطني والإنساني يبقى الغالب على التعاطي مع القطاع الزراعي والعاملين فيه، لا سيما صغار ومتوسط المزارعين”.