لبنان | بانتظار التنفيذ.. “الصحة” قدمت 3 آليات للمركزي تتعلق بآليات تسديد الفواتير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

كشف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان93.3″، أن “وزارة الصحة تلقت وعدا من حاكمية مصرف لبنان بدفع مستحقات الفواتير للدواء المستورد والموجود في المستودعات على أن يشمل الوعد ايضا فواتير الكشوفات المخبرية والمستلزمات الطبية”.

مضيفاً أن الوزارة: “قدمت 3 آليات لحاكمية مصرف لبنان تتعلق بآليات تسديد الفواتير على ان يختار المركزي واحدة منها وننتظر التزام مصرف لبنان بوعوده”.