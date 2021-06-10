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لبنان | فوج اطفاء بيروت “ينتفض”… اقفال مركز الباشورة بالجنازير!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يونيو - 2021 11:05 صباحًا

مركز الباشورة

اقفل عناصر فوج اطفاء بيروت مدخل مركز الباشورة بالجنازير، وذلك بسبب تكبدهم مبالغ مالية طائلة كفروقات استشفاء، علماً أنهم مضمون مئة في المئة، كذلك بسبب مطالبتهم بالراتب التعاقدي.

بدلاً من أن تكون التضحيات الكبيرة التي قدمها فوج إطفاء بيروت ويقدمها، محل إكبار من الدولة والمجتمع اللبناني، تغض الدولة النظر عن مسؤولياتها، وتهضم حقوقهم، ولا تبالي بالدور الايجابي والفعال الذي يقومون به للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطن، فعناصر الفوج ورتبائه وضباطه على جهوزية تامة عند كل كارثة تحل بالعاصمة، بأرواحهم يفدونها، ودماء الأرواح الطاهرة التي فدت مدينة بيروت وفدت الوطن ككل، في الرابع من آب وقبله لم تجف بعد.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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