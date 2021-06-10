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لبنان | كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

طقس ربيعي

يؤثر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتعود وترتفع قليلاً السبت والاحد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح غربية تنشط احياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠كم/س.

السبت: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا٢٠-٣٠كم/س.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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