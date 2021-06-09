لبنان | أنطوان زهرا لنصرالله: “إنت آخدنا معك على جهنم”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

سأل النائب السابق أنطوان زهرا، “من وما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من الذل؟”. وأكد زهرا في حديث تلفزيوني أن من صنف لبنان “دولة مارقة” من خلال الالتزام بمحور “المقاومة والممانعة” هو من أوصلنا إلى هنا.

وتوجه للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالقول: “يا سيد حسن، سياستكم وانخراطكم في حروب المنطقة وسلخ لبنان عن محيطه العربي ووضعه في مواجهة مع الجميع، أوصلتنا إلى هذه المرحلة اقتصادياً وسياسياً”، مؤكداً أنهم هم “من أوصلنا إلى هذه المرحلة”.

وعن كلام نصرالله حول استيراد النفط من إيران، قال زهرا: “إذا كان أسطول البنزين والمازوت جاهزاً فليذهبوا به إلى سوريا، وليوقفوا التهريب من لبنان إلى سوريا، وحينها نكون قد حللنا 3 مشاكل، نقص المحروقات في سوريا مشكلة التهريب من لبنان ومشكلة نقص المواد في لبنان”.

وقال: “إذا في يمون عليه بإيران، فليرسلوا النفط إلى سوريا وليس إلى لبنان، ونحنا بندبر حالنا”. واعتبر أن “حزب الله يمسك بزمام السلطة في البلاد، ويأخذنا معه إلى جهنم”.